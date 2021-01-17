「大鼎灶」斗大的3字，是據點長輩共同用琉璃珠製作的。（張毓翎攝）

縣長翁章梁（前）上前一瞧大鼎灶結構。（張毓翎攝）

東石鄉塭仔社區17日舉辦成果發表，展示近期剛完工的「大鼎灶」，與會來賓一同將湯圓放進大鍋中滾煮。（張毓翎攝）

旅外遊子楊東堯（前排右四）無償提供土地，協助社區完成一座「大鼎灶」。（張毓翎攝）

「大鼎灶」是早期農村社會中每個家族凝聚情感的核心所在，每天3餐及過年過節，都是婆婆媽媽大動鍋鏟、餵飽家人且傳承文化記憶的溫暖場所。嘉義縣東石鄉塭仔社區人口外流嚴重，為了讓居民有一個可溫暖吃飯、互動交流的場域，由旅外遊子楊東堯無償提供土地，並由社區志工們及社規師同心協力下，完成一座「大鼎灶」，讓庄頭變得更好、更幸福。

東石鄉塭仔社區發展協會理事長陳俊旭表示，社區辦長照據點僅2年多，每天有30多位長輩參與。社區活動中心腹地小，且沒有廁所和廚房，一開始得借用地方宮廟的廚房，去年和社規師向嘉義縣政府綜合規劃處提案爭取經費，打造一個優質的休憩聚會場所。

在溝通討論及施作過程中，據點長輩及多位旅外子弟熱烈參與，共餐的廚房、大鼎灶及廚房周邊菜園去年陸續完工，社區未來還要蓋文化客廳、公共廁所；在外人眼中，這些地方小小建設，或許看似微小不起眼，但其中卻隱藏居民對社區深厚的情感與認同。

陳俊旭說，有些出外的子弟具有設計專業，協助社區勾勒設計圖；有的經營臉書的粉絲專頁《塭仔的青春美夢》，不時PO文分享家鄉大小事；有的還特地返鄉親自參與施作，這樣的熱情著實讓人深深感動。

東石鄉塭仔社區17日舉辦成果發表，展示近期剛完工的「大鼎灶」，社區志工早就準備好佳餚，從炒米粉、肉粽到湯圓統統都有，縣長翁章梁、東石鄉長林佳瑩、縣議員姜梅紅等人也到場，與鄉親一同閒話家常；回味以往時光。

(中時 )