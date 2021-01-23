每年有5000人次受惠的新竹市「呷熊飽」愛心餐點計畫，在寒假持續不中斷，讓需要的學生可到超商等超過300家的商家選購愛心餐點。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市「呷熊飽」寒假不中斷！每年有5000人次受惠的新竹市「呷熊飽」愛心餐點計畫，在寒假一樣不中斷，新竹市府23日宣布，弱勢學生愛心餐不會放假，社工已發放每張面額80元的「呷熊飽」餐券，讓需要的學生到超商等超過300家的商家選購愛心餐點。

市長林智堅表示，許多弱勢家庭都擔心放假後，沒有營養午餐就斷炊，市府自2016年以餐食補助計畫，在放假期間，持續以不同形式提供弱勢家庭餐食，很感謝竹市有越來越多商家發揮愛心、參與計畫，提供弱勢學生多元餐點。

社會處指出，當弱勢家庭有餐食需求時，社工員依家庭狀況評估核發呷熊飽餐券，讓他們可到合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包、三明治、沙拉、牛奶、豆漿及水果等健康餐食，去年度總計有5000人次受惠。

呷熊飽餐食券受惠人小祥，他與與奶奶相依為命，以社福津貼及家庭代工維持家計，前陣子奶奶為了增加收入，在路邊撿拾回收物時不慎跌倒，髖關節斷裂住院，家庭經濟陷入困境，3餐不繼。

經社會處連結呷熊飽餐食券資源後，不僅奶奶住院不用擔心3餐外，正值寒假的小祥也得以溫飽。小祥說，感謝社工提供的餐食券，「讓他跟奶奶不用挨餓」，附近的4大超商都可以兌換熱食，非常方便，謝謝社會處，他也希望長大後也有能力幫助別人。

社會處呼籲，如市民朋友或各機關學校及民間社福團體發現有學生3餐不繼、生活困難或家中出現變故，請通報市府社會處或3區社福中心，將有社工評估並媒合相關資源，如提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助。

除能減輕經濟負擔外，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障，通報方式可撥打1999專線，或聯繫社會處社會救助與老人福利科03-5352653、5352657。

(中時 )