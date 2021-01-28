921大地震讓許多家庭一夕之間破碎，也改寫許多人的人生，距離震央只有區區6公里遠的中寮鄉龍安村，將近有8成的「塗墼厝」（用土塊砌成的房子）全都倒塌，當時僅著內褲就衝出屋外的村長廖振益死裡逃生後，不顧餘震危險，硬是在殘垣斷壁中救出27名村民，但家園全毀的孤苦老人從此斷炊，廖振益開始送餐及日托服務，結果一做就一頭栽進去，廖振益說，「只要還有能力，會一直做下去。」

目前已經73歲的廖振益，當年地震發生後，在2002卸任村長一職，隨即成立「龍眼林福利協會」；「我這輩子欠了太多人情債，下輩子可能去當廁所清潔工，專門給我的恩人使用。」廖振益開玩笑的說。20幾年來，協會除了靠著許多村民些微資助，甚或當義工，還有外界資源，加上一群人無怨無悔的幫忙煮飯、送餐，協會才能持續運作下去。」

921地震後人口外流加劇，造成中寮鄉龍安村整個村莊都是獨居老人，時任村長的廖振益召集村裡婆媽開始供給愛心餐。（圖／讀者提供）

廖振益說，很多獨居的孤苦老人在地震後無依無靠，他與許多婆媽在猶如廢墟的殘屋破瓦中就地烹煮食物，直到後來有個簡陋廚房，再發展成中寮鄉第一間老人公共廚房，數十年來，愛心餐從不間斷，範圍遍及整個中寮鄉，最遠需騎車近兩個小時才能送達，至今也已送出超過220萬個愛心便當。

除了送愛心餐以外，協會對於獨居但身體能夠自理的長者，也會每天接送至全鄉五個據點上課，並提供餐點，每月21天的日托服務，只收500元，環境較困苦的長者則完全免費。

一名曾是五金業的大老闆吳先生，他生意失敗後，寄居在地震後的組合屋內，靠愛心餐維生。（圖／宋岱融攝）

今年84歲的詹阿嬤，因為兒子在新竹上班，她1人獨居，已接受日托課程18年，每天進行的活力操、健康操、手工藝課程、書法等等，讓詹阿嬤心情愉快，家人也無後顧之憂。另一位86歲廖阿伯，兩個兒子都在外地工作，原本鬱鬱寡歡，但接受日托課程後，每天與其他長者互動，成了他一天最重要的活動。

廖振益說，中寮鄉人口數約1萬5千人，高齡者有3000多人，其中獨居的高齡者就有600人，在這當中有近400人是協會的關懷對象。「大家都說南投縣最窮，而南投縣又屬中寮鄉最窮。」廖振益希望廣納資源，能將這份愛傳承下去。

當時921大地震時，中寮鄉龍安村距離震央只有6公里，全村有8成以上房屋倒塌，道路支離破碎。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)