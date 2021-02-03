最新公布的數據顯示美國上周原油庫存意外大減，以及石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+發布對油市有利的預測，受此提振，國際原油價格繼隔夜市場站上一年新高後，周三在亞洲交易時段進一步走高。

OPEC+發布最新預測，預期到6月以前，原油庫存將跌破5年均量，顯示主要產油國的減產行動已成功讓市場重返平衡。

媒體報導，為了在沒有共和黨支持下，通過拜登總統提議的1.9兆美元紓困案，美國國會民主黨人已經啟動初步程序。這項消息亦為市場信心帶來提振。

目前美國期油漲0.26%，為每桶54.9美元，連漲第3天；周二最高升至1年新高55.26美元。

布蘭特期油目前漲0.3%，為每桶57.63美元，連漲第4天；周二最高升至58.05美元，創下去年1月來新高。

此外，路透社周二援引一份文件報導，OPEC+雖然下修2021年的需求成長預測，但也預期聯合減產行動將使全球油市今年全年都處於短缺狀態，5月的供應缺口將達到每日200萬桶高峰。

OPEC+將於周三舉行部長級會議，預料將不會建議對原油產出政策進行任何調整。

稍早前，美國石油協會（API）公布，上周（截至1月29日）美國原油庫存大減430萬桶，約為4.776億桶，市場預期為增加44.6萬桶。

汽油庫存減少24萬桶，市場預估為增加110萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存減少160萬桶，市場預估為減少42.9萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少190萬桶。

此外報告指出，上周美國煉廠煉油量增加6.9萬桶/日，美國原油進口量增加6.6萬桶/日。

(時報資訊)