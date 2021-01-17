日本去年底起疫情危機又起，不僅演藝圈受影響，更衝擊劇團生存，連以翻演百老匯《獅子王》《歌劇魅影》《貓》聞名的大型劇團「劇團四季」都受到影響，而該團力求生存，前陣子賣起了咖哩調理包「100分咖哩」，命名的後面有著充滿人情味的獨特含義。

「劇團四季100分咖哩」。（摘自https://www.shiki.jp/navi/news/renewinfo/033353.html）

劇團四季由10個大學生在1953年成立，團內技術人員、經營人員、演員共有約1400名，是世界級的劇團，在日本各地有自己的専用劇場，一年3000場以上大小演出、總觀眾數超過300萬人。劇團因應疫亂帶來的巨大衝擊，今年1月10日、11日的《劇團四季 The Bridge ～歌聲之橋～》演出以線上播出方式進行。

劇團四季搬演原本音樂劇《貓》。（摘自https://www.shiki.jp/navi/news/renewinfo/033322.html）

取名「100分」滿溢人情味

而去年底該劇團嘗試發展其他方面的事業，繼去年販賣劇團服裝部手縫口罩後又有新突破，將劇團本部「四季藝術中心」員工餐廳中的「劇團四季100分咖哩」以調理包重現。

劇團四季販賣服裝部手縫口罩。（摘自https://www.shiki.jp/navi/news/renewinfo/033322.html）

取名「100分」是因在員工餐廳的菜單價格是經過精密的「分數」制度計算，同一道菜，資深的、經濟上較充裕的團員團員付的錢比新人多一點，算是為才剛起步、需要省錢的新進團員的鼓勵，而咖哩則在餐廳菜單中分數剛好為100分。

對許多老團員來說，這道咖哩是過去在排戲前果腹的懷念滋味，也想起剛入團時身上沒多少錢、靠咖哩來飽餐的辛苦時期；對新團員來說，100分咖哩減輕了經濟負擔，是該團成員們共同的味覺記憶。除了在該團指定的劇場窗口販賣，也在該團網路商店上販售。

(中時 )