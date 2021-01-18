北部某醫院發生院內群聚感染，總統蔡英文寫信給醫護人員，謝謝醫院全體同仁的辛苦和勇敢，也呼籲大家持續幫醫護人員加油打氣，並做好防疫，「病毒再厲害，也比不過人心的團結」。對此，國民黨前立委孫大千質疑，蔡英文能夠為醫護人員所做的事太多了，為什麼只剩下寫信加油打氣呢？總統是要來認真做事的，而不是只會文青寫信。

孫大千今在臉書表示，從這次北部醫療院所的院內感染可以看到，醫護人員倘若沒有接種疫苗，在第一線和病毒奮戰是需要承受極大的風險，因此不禁讓人好奇想問，原本說好的疫苗呢？如果去年底台灣的醫護人員就已按照原先規劃，優先接種疫苗，今天還會發生院內感染的狀況嗎？

衛福部疫苗採購政策大轉彎，至今仍是一個羅生門。孫大千質疑，為什麼要放棄東洋在去年底就唾手可得的200萬劑疫苗？當全世界許多國家都在推動全民接種疫苗的同時，台灣的疫苗究竟在哪裡？全國人民仍然在等待蔡英文給大家一個交代。

蔡英文昨在臉書表示，寫了封信給出現醫生確診案例的醫院，謝謝醫院全體同仁的辛苦和勇敢，知道他們為了不讓病毒擴散，很多人忙到整夜都沒有闔眼，但現在不是氣餒的時候，要請大家持續幫醫護人員加油打氣，更要記得做好防疫，就是對醫護人員最大的支持！

(中時新聞網)