前立委孫大千日前提出質疑，若去年指揮中心有採用東洋方案的疫苗採購，就不會發生這次醫護相繼感染的部桃事件，對此衛福部長陳時中回擊，列舉美國、英國、以色列都已相繼開打疫苗，不過疫情仍然持續升溫，同時他也強調，當時東洋提出的方案並不能讓醫護人員在去年底接種，未來如果可以，我們願將所有資料全數公開。

孫大千先前指出，若去年指揮中心有採用東洋所提出的方案，去年底就可開始針對國內醫護人員施打疫苗，也就不會發生這起部桃事件，但陳時中回應，其實去年東洋所提出的方案，絕對無法在去年底就開始施打，未來如果可以，我們可以公開的資料就會公開。

陳時中也說，目前美國、英國甚至是以色列都已經打了快三成的疫苗，但疫情仍然不斷往上升，顯示就算去年開始施打疫苗，防護效力還是無法出來，且一昧地將全部希望都放在疫苗上，而忽略基本的防疫仍然會產生破口，因此還是要步步為營。

至於我國採購國外疫苗的計畫，陳時中表示，目前仍然與許多家廠商相繼談判中，不過COVAX平台近日有給予回覆，可能會比預計的時程還要快一些能拿到疫苗，但確切時間點仍沒有訂下。

(中時 )