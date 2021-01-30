新冠肺炎疫情全球肆虐，各國紛紛搶購疫苗，我國在國際疫苗採購不順利，引起各界關注，而衛福部長陳時中日前則透露是因為有些大國超買疫苗，是其人口4倍，若大家都在囤積，疫苗當然不夠。對此，前立委沈富雄則質疑，台灣買得起疫苗，為何當初不超買個2倍。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》表示，陳時中稱有關疫苗的供應，不要怪台灣，繼續怪台灣會更困難，「其實他應該講，不要怪我，不要怪時中，因為時中禁不起壓力，他就會給你莫情奇妙的理由」。

沈富雄指出，若將來陳時中要參選台北市長，把他說過的話找出來，就就能凸顯他有多蠢。而對於陳時中怪罪大國超買疫苗，沈富雄認為，應該追究這些大國和廠商買了4倍，如果將來不需要或要退貨，到底有沒有甚麼罰則？

沈富雄質疑陳時中，「當初他們搶4倍，你怎麼不搶個2倍，台灣也買得起，現在怪大國都買光我買不到，輪不到、排不到，不成理由，因為這表示你失能，先進國家都在幹這些事情的時候，你幹什麼兩手綁起起自己不幹？」

沈富雄感嘆， 現在記者也好、國會議員也好，碰到陳時中胡說八道，都沒人敢反擊。對此，藍委費鴻泰則直言，他3個月前就在節目中質疑過陳時中以及疫苗的問題。

(中時新聞網)