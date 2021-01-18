據微信公眾號「國務院港澳事務辦公室」1月18日消息，大陸國務院港澳事務辦公室發言人今天（18日）發表談話指出，日前美國國務院以香港警方依法拘捕涉嫌違反香港國安法的戴耀廷等人為由，對大陸中央機構負責人和香港特別行政區有關人員實施所謂制裁，這一行徑再次粗暴干涉中國大陸內政，大陸對此強烈譴責、堅決反對。

發言人表示，戴耀廷等人無視法律，公然非法組織所謂的「初選」和「公民投票」，是對香港特別行政區憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港選舉制度的嚴重破壞，旨在顛覆香港政權，已涉嫌違反香港國安法和香港其他法律。香港警方對其拘捕、展開調查是依法履職，維護法治。

發言人指出，蓬佩奧等美國反華政客習慣於肆意插手香港事務，干涉中國大陸內政，近來更一而再、再而三地拋出所謂制裁，這種伎倆只能暴露出他們拿香港問題做文章、不遺餘力遏制中國大陸發展的險惡用心，暴露出他們看到自己精心培養的政治代理人一個接一個受到或即將受到法律嚴懲後無法掩飾的狂躁情緒。所謂制裁只不過是黔驢技窮式的政治把戲，動搖不了中央政府和中國大陸人民維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的堅定決心。

發言人表示，香港國安法實施以來，「黑暴」「港獨」「攬炒」等非法活動得到有效遏制，香港社會秩序正在迅速恢復，廣大市民依法享有的權利和自由得到充分保障。香港由亂向治的進程不可阻擋，蓬佩奧之流不過是試圖阻止歷史車輪滾滾向前的可笑螳螂，上演的是下台前的「末日瘋狂」，其制裁把戲該收場了。

(中時 )