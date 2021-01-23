伊朗舉行力量99軍演。

《軍事時報》(Military Times)報導，伊朗軍方19日至20日於阿曼灣沿岸舉行地面部隊演習「力量99」(Eqtedar 99')。近來美伊關係因華府經濟制裁、川普下令擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼而緊繃異常，德黑蘭更頻頻軍演，以回應美軍B-52數度走訪中東地區。由於演習恰逢美國總統拜登的就職大典，被視為德黑蘭向拜登的政治喊話。

報導指出，伊朗軍方派出突擊隊、空降步兵、戰鬥噴射機、直升機與軍用運輸機與各式地面載具，參與此次年度軍演。演習內容除傘兵空降外，裝甲車與多管火箭也進行實彈射擊。伊朗軍隊總司令墨沙維少將(Abdolrahim Mousavi)更親自坐鎮，督導演習進行。

伊朗軍方表示，這次演習驗證傘兵的滲透能力。(圖/美聯社)

伊朗地面部隊指揮官海達理(Kiomars Heidari)表示，演習的目地在於驗證地面部隊，自陸、海、空向敵軍發動攻擊與滲入的能力。

雖然伊朗指揮官強調演習目地在於測驗部隊的打擊能力，但《軍事時報》認為，德黑蘭近日頻頻軍演，意在向拜登施壓、逼其重返前總統川普退出的核協議。

伊朗裝甲車也投入演習，進行實彈射擊。(圖/美聯社)

拜登先前曾表示，如果伊朗政府恢復嚴格遵守2015年核協議，美國也會比照辦理；白宮新聞秘書沙琪20日更表明，美國希望透過外交作為，延長並加強伊朗核發展上的限制，而這將成為拜登任期之初與外國領導人、盟友的商討重點之一。

事實上，伊朗日前才在印度洋測試射程約1,800公里的反艦彈道飛彈，再之前更針對「假想敵基地」，試射地對地彈道飛彈與無人機演習。此外，伊朗海軍13日更在阿曼灣舉行為期2日的海上操演。

伊朗多管火箭實彈射擊。(圖/美聯社)

在海軍操演中，除軍艦「澤雷號」(Zereh)試射短程飛彈外，該國自製最大軍艦、可供5架直升機起降的後勤艦「馬克蘭號」(Markran)，也趁此亮相。演習中伊朗直升機更一度拍到疑似美潛艦喬治亞號的身影。

隨著川普片面退出2015年伊朗核協議，華府與德黑蘭的關係就愈來愈緊繃。在該協議中，伊朗允諾限制濃縮鈾，以換取取消經濟制裁。不過，川普指責伊朗在核協議的掩護下，不斷研發彈道飛彈計畫為由，單方退出協議。

驗證突擊部隊的滲透能力，也是這次演習的重點。(圖/美聯社)

雖後美國加強對伊朗的經濟制裁，伊朗則逐漸放棄核協議中的限制措施，自此雙方關係便無法挽回。美國頻頻向該地區派出B-52轟炸機，還派遣航艦尼米茲號(CVN 68)、潛艦喬治亞號(SSGN 729)走訪中東。伊朗則一再軍演，並提升濃縮鈾濃度至20%。

伊朗軍方派出突擊隊、空降步兵、戰鬥噴射機、直升機與軍用運輸機與各式地面載具。(圖/美聯社)

(中時新聞網)