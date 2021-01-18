新北市淡水侯姓保姆照顧7個月大女嬰，2020年3月底，餵奶後將女嬰放在餐椅斜躺休息，未施以拍背等防止嗆奶的動作，經過半小時後發現女嬰發現鼻子、嘴巴溢奶，已沒有氣息，送醫搶救1小時仍宣告不治，士林地檢署檢察官解剖女嬰，確定死因是餵奶後呼吸道窒息死亡，依過失致死罪起訴侯姓保姆。

58歲侯姓保姆曾接受托育人員專業訓練課程，並領有居家式托育服務證照，林姓夫妻遂將女嬰交由她照顧，去年3月25日下午2點多，保姆餵奶後應拍背直到打嗝，避免女嬰嗆奶，但保姆並未妥適處理，導致女嬰窒息送醫急救，仍在傍晚宣告死亡，檢察官相驗時發現異狀展開偵辦。

侯辯稱，案發當天女嬰喝得量不多，她讓女嬰在餐椅上斜躺休息，睡著後抱到床上休息，為了避免吵到女嬰，將門關上陪另外1名小孩玩，每半小時查看一次，直至另外1名小孩離開後，發現房間女嬰鼻子、嘴巴都有溢奶，擦拭後發現沒有氣息，立刻做心肺復甦術及叫救護車。

檢察官勘驗，發現女嬰肺泡損傷，認定是侯照顧時發生母奶吸入呼吸道窒息，最後因呼吸衰竭而意外死亡，林母則稱當天交給侯照顧，女嬰身體狀況正常沒有異狀，經由侯在家裡處理母奶與副食品，案由保姆餵食女嬰，認定侯涉犯過失致死罪，依法起訴。

(中時 )