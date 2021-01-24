彰化員林張姓婦人多年前先生已因病往生，自己又罹患腎臟病，大兒子也有中度智能障礙，家中經濟靠26歲次子獨撐，13日才申辦低收入戶，20日就腎衰竭死亡，次子奔波親友間通知母喪，21日騎機車竟意外自撞身亡，家中留下大兒子，悲劇讓人唏噓，縣府緊急啟動安置評估。

員林市三和里里長黃德勝表示，49歲張姓婦人住在三和里10多年，丈夫多年前就病逝，張婦也有腎臟病，行動不便，兒子又有中度智能障礙，家庭經濟窘迫，繳不起房租已2年，1個多月前搬到大村，20日張婦往生，擔任貨運員的二兒子劉男來告知「媽媽走了」，當時就對他說，若喪葬費有困難，可以幫忙想辦法。

黃德勝說，沒想到厄運這麼不放人，21日晚間得知張婦的二兒子劉男竟在大村鄉美港村騎機車發生意外自撞身亡，整個人都愣了，悲劇實在太令人唏噓，趕緊聯絡協助這個家庭。

據了解，20日張婦病情嚴重被送到林基督教醫院，仍因急性腎損傷併發慢性腎衰竭、肺炎、多處傷口感染心臟衰竭等多重併發症死亡。目前親友已為母子籌足20多萬元喪葬費，但希望社政單位能協助安置大兒子。

彰化縣政府社會處緊急啟動機制訪視，表示張婦的大兒子每月領有身障補助5065元，出殯前先由舅父、舅母協助照顧，張婦在1月13日已申辦低收入戶，25日將由員林家庭中心及身障個管社工到案家訪視關懷，評估後續喪葬及安置需求。

(中時 )