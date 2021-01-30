約55歲的鄭姓女子騎機車載外孫女回家，在台1線欲左轉小巷，疑似未注意後方來車，直接切入內側車道遭白色自小客車撞擊，鄭女倒地頭破血流，年約3歲的外孫女雖沒外傷，但受到嚴重驚嚇，不停哭喊「我要回家」。(翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真)

苗栗縣通霄鎮中山路與中山路334巷口，今下午2時20分許發生車禍，年約55歲的鄭姓女子騎機車載外孫女回家，在台1線直接從外側慢車道左轉切入內側快車道，遭同向行駛於內側的白色自小客車撞擊，鄭女倒地頭破血流，年約3歲的外孫女雖沒外傷，卻受到嚴重驚嚇，不停哭喊「我要回家」，場面鼻酸。

鄭姓女子30日下午騎機車載外孫女，沿台1線由南往北準備回家，當時她騎乘於外側慢車道，行經中山路與中山路334巷口時欲左轉，疑似未注意後方來車，直接從外側切入內側車道，遭行駛於同向內側車道的白色自小客車撞擊。

車禍劇烈撞擊之下，白色自小客車右前車頭嚴重損毀，鄭女機車也滑行一旁，2人穿著的拖鞋、車上物品噴散一地，鄭女因頭部重創倒地血流不止，年幼外孫女目睹此幕，嚇得呆站鄭女身旁，不停哭嚎「我要回家」，令人心疼。

救護人員到場將鄭女與女童送醫急救，救護人員表示鄭女明顯頭部外傷、意識不清，女童雖沒外傷但受到嚴重驚嚇。

警方調查，駕駛白色自小客車年約25歲的林姓女子沒有酒駕，她車上還有1人，受傷的鄭姓婦人則仍在醫院搶救，酒測值尚待釐清，詳細事故原因及肇事責任有待進一步調查。

(中時 )