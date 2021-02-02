台中市北屯區台74線快速道路，今天下午2時許發生一起汽車追撞事故，儘管兩車受損看似不嚴重，但被撞的銀灰色自小客黑衣駕駛，下車就對中華電信工程車阿伯駕駛一拳揮過去，Ｋ中頭部，過程全被後方駕駛拍下傳上網，影片流出後引發網友熱議，大罵黑衣駕駛：「本來對，打人變不對，憑什麼動手打人」，還有網友要阿伯駕駛提告「告他吧！送來的年終，記得去驗傷。」

原ＰＯ事後將這段影片上傳到臉書社團「爆料公社公開版」，並發文表示「恭喜中華電信員工領年終，2月2日星期二下午14:13分，74快速道路格鬥，有練過都職業暴頭！」，還補充說：「打人的男子下車就是一拳往阿伯頭上貓過去，阿伯抱著頭無助站著。然後男子發現我在拍攝，居然特意走過來說，他撞我，錄什麼？還順便討拍車屁股被親」。

被撞的自小客駕駛，下車就對追撞他的中華電信駕駛頭部一拳揮過去

影片中顯示，開銀灰色自小客車男子，遭後方的中華電信工程車追撞後，下車說了幾句，就一拳往工程車駕駛的頭部揮過去，工程車駕駛完全沒有回手，無助抱著頭站在原地，後方的原ＰＯ看到這一幕，立刻對打人的駕駛大喊：「不要這樣嘿」，此時工程車駕駛似乎想向對方表達歉意，但對方卻不理會，朝拍攝的原ＰＯ走過去嗆聲「他撞我，錄什麼」。原ＰＯ事後將影片上傳，打人的駕駛遭眾網友砲轟。

臺中市警察局第五分局東山所接獲民眾報案後，立即調閱相關監視器偵辦，經釐清案情後，係雙方車禍引發糾紛，惟目前被害人尚未提出傷害告訴，已通知雙方當事人到案說明，了解中華電信駕駛是否對打他的駕駛提告。並依社會秩序法送辦。

(中時新聞網)