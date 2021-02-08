南市警永康分局員警7日晚間發現一對老夫婦的車輛因故障卡在路中，立刻下車協助同時疏導交通。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南永康區1對年長夫妻7日晚間駕車行經永大路時，突遇車子故障卡在路中央，影響交通，讓2人相當慌張。南市警永康分局大灣派出所巡邏員警見狀，立刻主動下車幫助2人排除，事後，夫婦2人也對於警察的服務熱忱表示感動。

7日晚間，大灣派出所員警陳南志、劉怡青擔服巡邏勤務，於近晚間7時巡經永康區永大路二段時，發現1輛自小客車打著警示燈，車輛橫放路中央，1對年長夫妻站於車旁，手足無措。2員前往關心詢問後，才發現原來車輛因皮帶斷裂致無法行駛，76歲陳姓駕駛與太太正急著尋找道路救援。

由於當時正值車水馬龍之際，年長2人無力將車輛推離車道外，只能先將故障燈打開等待救援，2名員警顧及老夫婦及用路人安全，主動協助將車輛合力推至車道外安全處所，並於現場協助疏導，直到拖吊車到場，將車送往維修廠後才離去。

陳姓夫婦表示，徬徨無措時，警察竟然出現，還主動幫忙排除路況，十分感謝，離去前不忘對執勤員警說了聲「您們辛苦了！」，對於2位暖警的舉動感到十分窩心，同時也向台南市警察說聲「讚！」

(中時 )