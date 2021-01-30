大園雜草大火延燒到民宅 黑煙直衝天際

大園區拔子林附近的一處空地雜草，30日早上慘遭祝融，火勢隨著風勢延燒到一旁閒置的三合院，燒到院內置放的油漆，濃濃黑煙直衝天際，數公里遠都看的到黑煙，消防局緊急派遣大批打火弟兄到場，休假的大隊長殷明坤也趕赴現場坐鎮指揮。

消防指出，大園區拔子林一路735號附近雜草30日上午10點多傳出火警，因火勢延燒到一旁三合院民宅，民宅平時無人居住，當成作業倉儲儲存油漆，火勢延燒到油漆產生濃濃黑煙，目前正持續灌救中，因離機場有一段距離，評估尚不會有影響。

(中時 )