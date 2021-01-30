桃園機場旁空地雜草失火 黑煙直竄天際蔓延機場跑道 11:452021/01/30 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大園區拔子林附近的一處空地雜草起火言燒到民宅，黑煙直衝天際。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大園雜草大火延燒到民宅 黑煙直衝天際 訂閱影音： 中時新聞網 大園區拔子林附近的一處空地雜草，30日早上慘遭祝融，火勢隨著風勢延燒到一旁閒置的三合院，燒到院內置放的油漆，濃濃黑煙直衝天際，數公里遠都看的到黑煙，消防局緊急派遣大批打火弟兄到場，休假的大隊長殷明坤也趕赴現場坐鎮指揮。 消防指出，大園區拔子林一路735號附近雜草30日上午10點多傳出火警，因火勢延燒到一旁三合院民宅，民宅平時無人居住，當成作業倉儲儲存油漆，火勢延燒到油漆產生濃濃黑煙，目前正持續灌救中，因離機場有一段距離，評估尚不會有影響。 林園工業區聯成化工廠房大火 濃煙竄空染紅天際 台鐵車站大廳不租借 禁群聚飲食 (中時 ) #黑煙 #雜草 #民宅 #油漆 #三合院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提前返國檢疫 桃機春節每日旅客 估僅500人次 04:102021/01/27 財經要聞 金門資源回收場竄猛烈大火 軍警消聯合搶救中 13:472021/01/24 社會 苑裡水利地暗夜火警傳塑味 環保局重返現地驚見廢輪胎 18:322021/01/22 寶島 防疫大危機 桃園機場入境人數預報表曝光 網：年夜飯超可怕 22:582021/01/24 政治 印尼梅拉比火山噴發 巨大灰雲直竄天際 09:072021/01/28 國際 宥勝放大絕機場跳求婚舞 下跪追回真愛林予晞 17:412021/01/23 娛樂 亞聚產線冒黑煙 高市府要求停工 04:102021/01/27 證券．權證 金門新塘垃圾場火警 民眾抱怨呼吸困難 10:192021/01/28 社會 桃園醫院群聚案 各縣市轉院及隔離人數分布 07:152021/01/26 生活 南海制美 大陸建構沙長城 04:102021/01/27 焦點新聞 空軍首公開IDF戰機掛萬劍彈操演 04:102021/01/27 政治要聞 社會熱門新聞 公公做泡麵蒸蛋讓媳婦險吐出 料理照瘋傳：上面全是蛆？ - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 鄰居要求關WiFi怕輻射影響孕婦 他出奇招回嗆 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 4寶媽過年前慘遭開除 1年失業2次崩潰：38歲有人要請嗎？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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