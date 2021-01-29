林園工業區聯成化工廠房大火 濃煙竄空染紅天際 21:272021/01/29 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林園工業區疑塑化劑原料燃燒致大火 濃煙竄空染紅天際 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林園工業區聯成化工晚間8時許火警。（翻攝照片／曹明正高雄傳真） 位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間8時29分傳出火警，現場火勢猛烈，高巿警消防隊已出動林園、大林、高桂、大寮等分隊前往搶救，現場疑為塑化劑原料，但還要進一步釐清。 位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間8時29分傳出火警，現場火勢猛烈。（圖／翻攝自臉書林園人） 澎湖小門地質探索館今起試營運 有趣好玩富教育意義 女菜販騎車自撞護欄 噴飛10公尺頭撞電變形桿身亡 (中時 ) #林園工業區 #聯成 #29 #現場 #化工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬丹鄉死亡車禍 騎士頭部重創當場死亡 17:492021/01/29 社會 南市歲末春安聯檢 呼籲勞雇落實職安好過年 16:492021/01/29 寶島 林口發電廠海邊傳溺水意外 送醫前已無呼吸、心跳 14:352021/01/29 社會 國3北上37.5公里處8車連環撞 4人輕傷送醫 17:002021/01/29 社會 高鐵春節疏運全車對號座 2／1開放訂票 16:412021/01/29 財經 因應社會轉型 雲林縣府發行數位虛擬貨幣Nubi 18:142021/01/29 寶島 臉書PO與小英合照 館長：感謝總統探望阿館的身體 19:582021/01/29 政治 《航運股》台灣高鐵春運自由座改採對號座 2月1日凌晨售票 17:052021/01/29 財經 許婉琪接掌中小信保基金董事長 強調「穩健守成、積極創新」 17:242021/01/29 財經 竹北大毒梟遭粉紅兵團劫囚 戒護警1緩起訴1不起訴 10:452021/01/29 社會 高雄聯成石化林園廠起火 遭重罰500萬 22:432021/01/29 財經 社會熱門新聞 【黃芳彥身亡】胞弟懷疑黃芳彥被輕生 好友高大成揭關鍵疑點 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 【黃芳彥身亡】保管扁嫂75件珠寶價值破億 5克拉鴿子蛋恐遭沒收 - 社會 【黃芳彥身亡】輕生前最後身影曝光 獨自搭住家豪宅大樓電梯 - 社會 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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