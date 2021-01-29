林園工業區聯成化工晚間8時許火警。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間8時29分傳出火警，現場火勢猛烈，高巿警消防隊已出動林園、大林、高桂、大寮等分隊前往搶救，現場疑為塑化劑原料，但還要進一步釐清。

位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間8時29分傳出火警，現場火勢猛烈。（圖／翻攝自臉書林園人）

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