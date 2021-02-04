春節連假下週開始，大批民眾上街採買年貨，北市市場處公布，台北花市、果菜、農漁、家禽等批發市場，將於12日至16日休市、17日開市，台北農產公司為因應採買需求，規畫第一、第二果菜批發市場6日至11日（除夕）每天營業，台北花市從7日起，連續108小時不打烊。

市場處指出，畜產、漁產公司2月5日休市，農曆春節前夕營業時間同樣為6日至11日、12日至16日休市、17日開市；且台北花市為迎接農曆過年，2月7日凌晨至11日中午不打烊，現場還有販售年節居家裝飾花卉等、5日至10日還有農特產品展售活動，歡迎民眾踴躍參與，但又進入場館，務必須戴好口罩，以免增加疫情擴散的風險。

市場處表示，春節期間民眾採購應景花卉盆栽的需求大增，因此建國假日花市從6日至11日，連續營業絕不間斷，營業時間為上午9點至晚間10點、8日至10日的營業時間，則改為上午9點至晚間8點，惟有11日（除夕）為上午9點至下午5點；北市交工處也配合花市休市，取消13至14日建國假日花市周邊「建國南路1段與信義路3段」及「建國南路1段與仁愛路3段」2處路口原週六、日行人專用的措施。

北農補充，今年2月20日為農曆的正月初九天公生日，按習俗當天禁止所有屠宰進行，因此市場也都跟著休市，但隔天就可正常營運，直到22日再休市，此外，由於26日為元宵節，為避免連休3天，市場將於27日開市營業，並規畫28日、3月1日為休市日。

(中時 )