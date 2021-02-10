今年農曆春節假期自10日起一連7天，《中時新聞網》提醒讀者，高速公路相關疏導措施將從10日開始陸續實施，包括夜間暫停收費、匝道封閉；初一至初五有高乘載管制；其他還有匝道儀控、開放路肩等，建議民眾上路前透過1968查詢路況，「當個聰明用路人」。

延續去年起首度實施的「小年夜開始放假」，讓返鄉團圓的民眾，多了一天彈性安排，不用擠在除夕回家。今天是春節假期第一天，國道自清晨5點過後恢復收費（75折）；國道3號新竹系統至燕巢系統，單一費率再打8折。

交通部高速公路局公布11個重點路段，實施「精進式匝道儀控」：

1.國1楊梅至新竹南向

2.國1苗栗至豐原南向

3.國1彰化系統至埔鹽系統南向

4.國1台北至大華系統北向

5.國1三義至頭屋北向

6.國1彰化系統至后里北向

7.國1西螺至埔鹽系統北向

8.國3土城至大溪南向

9.國3快官至霧峰南向

10.國3後龍至西濱北向

11.國3往國5雙向及國5南向

另外國道5號往石碇、坪林入口的南下方向，中午前實施匝道封閉，提醒用路人注意。

春節疏運措施。（交通部高速公路局提供）

(中時新聞網)