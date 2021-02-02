金門發生香菇園火警，估計延燒面積約650平方公尺，燒毀2間香菇寮。（金門縣消防局提供）

火勢在1小時內完全撲滅，估計延燒面積約650平方公尺。（金門縣消防局提供）

金門近日以來田野火警頻傳，消防局提醒民眾切勿隨意焚燒雜草，以免天乾物燥引發燎原大火。（金門縣消防局提供）

金門久旱不雨，天乾物燥火警頻傳，金寧鄉1處香菇園今天下午就冒出無名火，縣消防局出動6車15人趕往灌救，火勢在1小時內完全撲滅，估計延燒面積約650平方公尺，燒毀2間香菇寮，起火原因繼續調查處理中。

這座位於金寧鄉頂林路，鄰近古寧新莊的香菇園是在下午16時20分許傳出火警，縣消防局勤指中心火速派遣金寧、金城、金沙等分隊共6車15人趕到現場，由第1大隊大隊長陳國瑋指揮搶救，火勢於16時40分獲得控制，在殘火處理後於17時08分撲滅，初估財物損失約新台幣20萬元。

縣消防局說明，火勢在強勁北風助威下，一發不可收拾，雖然緊急完成周界防護，阻止火苗蔓延擴散，但仍有2間香菇寮燒燬，總燃燒面積連同附近雜草約650平方公尺。

陳國瑋大隊長提醒，近日以來田野火警頻傳，希望民眾切勿隨意焚燒雜草，以免天乾物燥引發燎原大火，造成自己和別人的損失。

(中時 )