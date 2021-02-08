周三開始就是7天的春節連假，國外返鄉人潮仍不斷，桃園防疫旅館除夕夜當晚仍有逾600人入住，桃園市長鄭文燦8日笑說要用時下最流行的社群平台Clubhouse跟大家線上互動，讓大家不要一個人孤單圍爐，他打算線上高歌，「但是還不曉得要唱什麼歌！」

觀旅局長楊勝評在防疫會議報告，桃園防疫旅館共26家、總房間數2650間，目前入住人數1490，2月7日仍可接受訂房的空房數為394間，他提到除夕夜當晚還有623人住在裡面，預計發放市長走春祈福福袋陪大家過年。

鄭文燦聞訊表示，台北防疫旅館僅剩2成、桃園仍維持6成入住，宣布要有「防疫旅館春節專案」，讓返鄉民眾可以不要那麼孤單，在防疫旅館也能感受到回家的溫暖，不用自己一個人圍爐，除要祕書處盤點物資送上小禮給他們，也指示民政局、觀旅局、和資科局舉辦線上活動慶年節。

鄭文燦靈機一動，提到時下流行的社群平台Clubhouse，指示資科局研究開設桃園版聊天室，和防疫旅館的民眾一起線上互動、抒發心情，不要回到台灣只能在防疫旅館一個人孤單圍爐，可以在線上平台感受到回家的溫暖，他會以市長身分和大家交流，「說不定我可以上去唱首歌！」不過他也笑言：「我還沒好準備好要唱哪一首歌！」

資科局長余宛如也在防疫會議中報告，Clubhouse是一種「以語音形式為主」的社群產品，同時可容納5000人在房間「聽到市長的歌聲」。但新聞處長詹賀舜不諱言，Clubhouse是一款僅接受邀請碼才能加入的語音社群應用程式，且目前限定在iOS系統的手機用戶使用，將研議以其他相關軟體陪伴民眾線上過年。

(中時 )