近日西半部空品十分惡劣，尤其中南部空品測站頻亮紅燈警示，有民眾稱「過年見紅喜」，加上受疫情影響民眾春節無法出國，台電預估，今年春節用電量將比去年同期增加多80萬瓩，但為了減少本土碳排，若燃煤電廠降載效果有限，將以天然氣作為調度來降低燃煤的使用。

環保署、氣象局、台電公司今日召開臨時聯合記者會，說明近期西半部空氣品質及聯合應變作為。

根據環保署空氣品質監測網統計，截至中午12時台中以南已有29個測站亮起紅燈警示，台電副總經理徐造華表示，為了有效降低境內碳排，每天早上10時、下午4時、晚上10時均根據空品狀況調整電廠的操作模式，例如凌晨用電較少時啟動燃煤電廠降載，待白天整體用電上升再調高發電量，降載同時也保證供電無虞。

徐造華說，為了兼顧穩定供電與環境保護，近年已持續推動減煤增氣計畫，此次協和，林口，台中，麥寮及興達等電廠自6日凌晨起皆持續降載減排，其中台中電廠10部燃煤機組停5部，興達電廠4部燃煤機組停3部，整體燃煤電廠機組降載減少發電合計達70％，合計這二天共降載近30餘次，減發電度數已超過2億度。

另外今年因為疫情國境封鎖的緣故，大批國人春節無法出國，預計春節期間發電量會較去年同期增加80萬瓩，若燃煤電廠降載效果對境內空污改善仍有限，將以天然氣作為調度來降低燃煤的使用，也就是所謂的「環保調度」。

徐造華補充，細懸浮微粒(PM2.5)的排放不只有電力產業，台電也已經盡最大努力在減少碳排。

(中時 )