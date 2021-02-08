新莊警分局長林温柔擔任警察後多年來在各地認識諸多好友，近日在新莊警分局高掛漂流木畫家楊樹森等藝術家的作品（戴上容攝）

新莊警分局長林温柔擔任警察後多年來在各地認識諸多好友，近日在新莊警分局高掛漂流木畫家楊樹森等藝術家的作品（戴上容攝）

三重警分局日前也舉辦「光興文化藝廊」，則是展出先嗇宮墨堂國畫班老師陳弘年及新莊書畫會理事長劉秀梅等15位師生40餘幅作品。（戴上容攝）

波麗士大人總讓人有種距離感，新北各地警分局如新莊、三重都吹起「文藝風」，紛紛掛起藝術圖畫，新莊警分局長林温柔考上警察多年來在各地認識諸多好友，近日在新莊警分局高掛漂流木畫家楊樹森等藝術家的作品，讓人走進警局彷彿走入藝文園區，警方辦公、民眾洽公，沉浸在心靈洗滌的饗宴當中，氣質非凡。

新莊警分局8日於2樓高掛藝術作品，並打上柔和的燈光，讓平日緊張辦公的員警都能夠到此欣賞作品，舒緩緊張情緒。

新莊警分局長林温柔表示，新北市警察機關一般給人的印象較為嚴肅且易使民眾畏懼，新莊警分局打破刻板形象，打造優美又具有藝術氣息的環境，改善員警辦公與民眾洽公品質。

林温柔表示，2015年結束前的一周，他時任是新北市警察局負責三峽、樹林區的督察，正好去插角派出所督察業務，因緣際會下認識金門旅外藝術家黃世團、陳昆乾、林煥彰、楊樹森、陳秀娟、楊翠華（北翠）等人。

而三重警分局日前也舉辦「光興文化藝廊」，則是展出先嗇宮墨堂國畫班老師陳弘年及新莊書畫會理事長劉秀梅等15位師生40餘幅作品。

三重警分局長林故廷表示，光興文化藝廊展出目的是希望提升洽公環境的文藝氣息，藉由藝術欣賞提升心靈層面，舒緩工作上的緊張感，改善民眾對於公家機關的刻板印象，歡迎民眾前來分局洽公欣賞畫作。

(中時 )