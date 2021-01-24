法醫在執行死刑的現場需判斷犯人遭槍決後是否已死亡，知名法醫高大成日前分享一個案例，多年前一名同意死後做器官捐贈的死刑犯在遭槍決後，由法醫認定已死，不料遺體在救護車上竟陸續出現生命徵象、未死亡，因此又緊急將該犯人送還警方「再補一槍」，但來往過程已導致器官無法使用。

法醫高大成日前參與節目《震震有詞》時分享他在死刑槍決現場的經驗，他說處理死刑犯，最麻煩的就是遇到捐贈器官的犯人；他曾經遇到一個案例，一名死刑犯遭執行槍決時被認定已死，將送到台北的醫院做器捐手術，結果院方發現對方在救護車上竟然仍還有生命徵象、生命徵象陸續恢復，只好將他送回來「再補一槍」，可是來回的時間已經導致該死者的器官無法使用。

一名死刑犯遭槍擊後送至醫院作器官捐贈，沒想到在救護車上竟還有生命徵象。（圖／翻攝自youtube）

一名死刑犯遭槍擊後送至醫院作器官捐贈，沒想到在救護車上竟還有生命徵象。（圖／翻攝自youtube）

高大成說，根據過往的經驗，現在法醫在法警執行槍決前，都會先看受刑者瞳孔大小，等到槍決結束後，在判斷瞳孔是否有確實明顯變大，才會判斷是否已確定死亡，不然就會發生上述的例子，犯人遭開槍後仍有生命徵象。據了解，我國在2015年9月修改《器官移植作業準則》，禁止使用死刑犯的器官，以符合國際移植學會的規則，上述事件發生的時間點，約落在1991年。

此外，高大成也在節目上分享另起執行死刑時令他印象深刻的案例，一名連續強姦殺人犯在執行死刑時，向法醫說因為怕針、不要打麻醉劑，要求直接槍決；沒想到法警在開槍時疑似經驗不足，少對「有意識的活人」開槍，竟失手沒射準心臟，對方被開槍後痛到大叫，他也慌張到再次走火射擊，讓站一旁高大成差點被擊中，之後由法警長再對犯人開2槍，高大成確認對方瞳孔明顯擴散，確定已死。

一名死刑犯遭槍擊後送至醫院作器官捐贈，沒想到在救護車上竟還有生命徵象。（取自youtube，約在25分處）

(中時新聞網)