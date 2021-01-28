民主黨參議員桑德斯，日前在拜登就職典禮上，一襲「阿北」風行頭，手上的花色羊毛手套，加上他坐在小板凳上，在寒風中彎腰駝背，兩手縮著雙腿交叉，百般無聊的模樣，頓時成了迷因熱門題材，成千上萬張搞笑kuso圖在網路發燒，連那雙看起來很暖和的手套詢問度也破表。桑德斯不以為忤，團隊把照片印在衣服上義賣，所得捐給「Meals on Wheels」公益計畫的佛蒙特分支，迄今已募到180萬美元。

托比和她巧手編織的桑德斯娃娃。(美聯社)

46歲的德州女子托比金恩發揮巧手，把這張紅到翻天的照片立體化，只花了7小時，以毛線編織成的Q版桑德斯娃娃就大功告成。最厲害的是，托比把細節編織地如假包換，尤其那雙毛線手套。托比說，毛線手套不難織，只要換不同顏色的毛線，改用特殊織法即可。

桑德斯毛線娃完工後，托比把這隻高23公分的娃娃照片，放上自己的IG帳號，沒想到吸引數千人按讚留言。她決定把娃娃放上eBay拍賣，結果意外拍出20300美元（約台幣58.2萬），托比也將追隨桑德斯拋磚引玉的精神，把所得捐給「Meals on Wheels」組織。

(中時 )