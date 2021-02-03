大陸女星高溜外型清純甜美，在微博擁有逾5百萬粉絲，近日她自曝整形失敗，導致鼻頭幾近壞死，整張臉等於毀容，讓她無法工作，還要面臨高額賠償金，多次產生輕生念頭的她，現在決定把自身經歷公諸於世，就是希望提醒大家能保護自己。

高溜先是為自己私事占用公眾資源道歉，但因為對她打擊太大，才不得不站出來發聲，她透露去年10月透過朋友介紹，到了廣州做整形手術，因為朋友曾跟她說，她五官長得都好看，就是鼻子差了點，建議她去微整。

高溜認為微整在演藝圈其實不算什麼事，加上希望自己能變得更美，「這也跟我的職業有關，我是一名演員兼歌手，事業雖談不上大紅大紫，但也順風順水」，所以她在諮詢過後，決定從身上取肋軟骨移植到鼻子，未料這個手術改變她的人生。

高溜自曝整形失敗。(圖／翻攝自微博)

本來她以為動了手術後可以變更美，沒想到卻是噩夢的開始，因為植入異體後發炎反覆感染，後來才知道，在手術過程中，就已經出現問題，事後諮詢專家，這時候若把假體取出，就不會導致事後鼻子壞死，但醫院抱著僥倖心態，想說她會自己好，沒想到鼻頭漸漸發黑。

院長決定再動一次手術拿出假體，還承諾取出就會恢復，最後錯過黃金治療時間，鼻頭整個壞死，只好把她轉到另一間醫院治療，因足足拖延了一星期時間「這可能導致我鼻子再也無法恢復到術前樣子，可能意味著我的職業生涯就此匆匆結束」。

加上醫生朋友跟她說可能遭遇的後果，就是「毀容」，讓她無法接受，曾有無數次想過輕生，但因為有所牽掛，自己一走了之容易，但卻會牽連愛她的人，包括家人、朋友、同行和5百萬的粉絲。

目前她持續治療，每天早晚吸高壓氧、輸液吃藥，醫生說只能等結痂、脫落、再結痂、再脫落，1年甚至1年半後，才能決定下一步該如何治療，而她本來有2部戲要拍攝，也只能被迫中止，不僅損失片酬40萬人民幣(約台幣172萬)，還有200萬人民幣賠償金(約台幣860萬)。

期間她試圖和醫院協調如何解決問題，但對方想一筆帶過，讓她不知道該如何，只好把自身經歷分享出來，讓大家了解這家醫院的真面目，不少演藝圈好友也都紛紛留言支持她，「必須嚴懲醫院，追究醫院責任」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)