正當拜登政府重新檢視前任川普政府下的第一階段美陸貿易協議時，據美媒《Axios》報導，根據現有的數據來看，大陸政府除了距離承諾的採購量仍有一大段距離外，且漲關稅下連帶減少了經濟成長，導致美國損失了24.5萬份工作機會，讓拜登政府除了「崩潰」之外，很難找到其他新發現。

美國前總統川普與中國大陸國家主席習近平於2020年1月簽署第一階段貿易協議，暫時減緩兩個全球最大經濟體之間，長達18個月的關稅報復戰。根據美陸貿易協議，北京必須在2017年的基礎之上，在兩年內購買價值2千億美元的美國農產品、製造業商品以及能源等服務。

不過報導引述彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員鮑恩（Chad Bown）上週的研究報告指出截至去年12月，大陸從美國進口的產品總額為1000億美元，而協議目標為1731億美元，代表在貿易協議第一年的執行進展中，大陸購買的所有產品僅達目標的58%，距離目標仍有42%的差距。

另外在川普以提高關稅作為貿易戰武器下，研究也顯示貿易戰不僅未達到預期目的，也讓美國經濟連帶遭殃。據「美中貿易全國委員會」（U.S.-China Business Council）研究報告指出，貿易戰不僅減少了美國經濟成長，更讓美國損失了24.5萬工作機會。

報告進一步指出，美國的貿易赤字刷新紀錄，特別是到了第4季，美國的貨品貿易赤字佔GDP比重來到自2012年以來新高，美國的經常帳收支赤字也創下12年來中第3季的新高。這種趨勢雖然在疫情爆發時來到最高峰，但早在2017年時就有跡象。

另一方面，貿易戰的對手大陸，在去年的貿易順差反而創下5350億美元的新高，比2019年來要增長了29%，在11月以美元結算的出口也增加了21.1%，在12月也有增加18.1%，都分別在歷年同一時期創下新高。另外在2020年一整年，大陸對美國的貿易順差共計3170億美元，比貿易戰開打後的2019年反而增加了7%，而外國對大陸的直接投資也增至1630億美元，相較2019年增加4%。

(中時新聞網)