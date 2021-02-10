我國在蓋亞那共和國（蓋亞那）設立「台灣辦公室」一夕翻轉，原因固然是大陸的打壓，卻也印證了民進黨政府外交決策的重大挫敗。

由於民進黨政府以「聯美抗中」做為外交政策的最高原則，相信美中交惡有利於「抗中保台」，在意識形態蒙蔽下選擇性地解讀美方立場，拒絕面對、考量大陸因素，也沒有實力當後盾，無法達成具體突破。

美國拜登政府延續前總統川普的強硬對陸政策，和大陸之間的對立情勢未見緩和，美國務院、國安會及國防部也表達了「堅若磐石」的挺台立場，保證提供台灣足夠的自衛能力，並警告大陸停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓。美國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受電視訪問時更進一步指出，美國會確保能阻止大陸對台灣的侵略，所有選項都在美國的控制範圍內。

然而，大陸同樣沒有絲毫軟化的跡象，中共「中央外事工作委員會辦公室」主任楊潔篪二月一日向拜登政府喊話，要求其嚴守一中原則，尊重中方在台灣問題上的立場，停止插手香港、西藏、新疆等涉及主權與領土完整的議題。

與此同時，美中在台海展示軍力動作不斷，日前大陸在台灣西南防空識別區進行最大規模、多機種的軍機擾台行動，而美海軍「羅斯福號」航母戰鬥群也經由巴士海峽進入南海活動；美海軍飛彈驅逐艦「馬侃號」在二月四日進行拜登上台後首度穿越台灣海峽的航行，台海似乎又回到川普時期軍事對峙的動盪局面。

有鑑於拜登政府高姿態公開支持台灣，民進黨政府見獵心喜，許多綠營人士更因拜登遲遲沒有致電大陸國家領導人習近平而感到振奮，認為大陸處於不利局面，是台灣開展與拜登政府關係的「絕佳時刻」，這也暴露民進黨政府決策過程的盲點。

其實，拜登政府並非毫無選擇地反中，國務院日前重申美國的一中政策，而所謂「提供台灣足夠自衛能力」，仍保持一貫的「戰略模糊」。另外，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前宣布「對台交往準則」失效，以及國安會提前解密「美國印太戰略架構」，對此拜登政府至今尚未做出任何回應。拜登政府也承認，美國無法單獨因應大陸的挑戰，必須透過國內重建、結合盟邦與伙伴合作等多重手段，建構所謂的「實力地位」。然而，台灣卻孤注一擲完全寄望美國，放任兩岸關係惡化於不顧。

美國的堅定支持與友誼，是台灣拓展國際空間最大助力，但在美國熱烈歡迎下，台灣試圖在蓋亞那設立「台灣辦公室」卻功虧一簣，終究無法抗衡大陸的壓力，可說是台灣當前外交困境的縮影。中華民國的尊嚴再度受到踐踏，除了譴責大陸之外，難道國家領導人不需要承擔任何責任，或是尋求可能的解決方案嗎？

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)