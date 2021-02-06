33歲義大利時尚部落客琪亞拉（Chiara Ferragni），擁有精緻臉孔及177cm高䠷身材，在時尚圈大受歡迎，目前在IG上已經累積超過2246萬人追蹤，身價更是突破3億元，然而儘管琪亞拉已經是2個孩子的媽，她卻曾被醫生判定受孕困難，近日首度公開了當初第一胎的生產故事。

琪亞拉和義大利搖滾歌手老公費德斯（Fedez）結婚後，便誕下一子Leo，目前正在懷第二胎女兒，琪亞拉日前在IG透露，由於很多人都敲碗詢問，因此決定分享Leo的生產故事，她表示當初懷孕時她還在工作，整個孕期都在米蘭和洛杉磯兩地度過，直到懷孕29周才決定定居在洛杉磯。

琪亞拉透露，一直到32周前，她都覺得這是史上最輕鬆的懷孕，幾乎沒有身體不適的狀況發生，因此她還是能夠旅行和工作，但32周之後，她的胎盤出現問題，加上羊水量偏少，只能聽醫生的話在家休息，到了37周，她就因劇烈宮縮入院，由於已經足月，加上再繼續懷胎可能有風險，醫生各種考量後決定人工破水。

打了麻醉後，琪亞拉到了下午心跳開始加快，醫護人員連忙送上氧氣，放慢催生的速度，但琪亞拉又出現感染跡象，只好立刻幫她打抗生素，在分娩22小時後，小Leo終於誕生，讓琪亞拉喜極而泣，「這是我一生中最美妙的時刻，我因為太過幸福而無法停止哭泣。」，由於她曾被診斷患有「多囊性卵巢炎」難以受孕，這一切又更加得來不易。

(中時新聞網)