南投縣埔里鎮一處農地， 17日下午被發現一具白骨，地主大驚失色，趕緊報警處理。

檢警今天相驗，法醫由骨骼、牙齒等特徵判別，死者為男性、60歲以上，死亡時間超過半年。

埔里警方正在追查失蹤人口，釐清死者身分。

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(中時 )

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