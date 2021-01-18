埔里地主整地碰硬物 翻開驚見一具白骨 法醫：死亡半年以上 15:152021/01/18 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 埔里驚見男性白骨，警方在現場拉起封鎖線。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣埔里鎮一處農地， 17日下午被發現一具白骨，地主大驚失色，趕緊報警處理。 檢警今天相驗，法醫由骨骼、牙齒等特徵判別，死者為男性、60歲以上，死亡時間超過半年。 埔里警方正在追查失蹤人口，釐清死者身分。 濁水溪發現骨折大冠鷲 搶救不治 哈林自創零食反覆試吃半年 (中時 ) #埔里 #白骨 #驚見 #男性 #半年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華碩最新ROG Phone 傳季底發表 04:102021/01/18 產業．科技 《產業》建物驚傳遭法拍 高雄英迪格：正常營運中 08:012021/01/18 財經 妙齡女捷運車廂遭潑精 警著手偵辦要抓噁男 14:472021/01/18 社會 大S激瘦近照曝網驚認不出 汪小菲「回去都不敢認了」 08:142021/01/18 娛樂 疑債務壓力 退休警偕妻輕生 04:102021/01/18 地方新聞 企業紓困還本 可望再延半年 04:102021/01/18 金融．稅務 網聊1天就見面 女遭持刀洗劫 04:102021/01/18 地方新聞 再傳62人 大陸吉林「毒王」1傳143人！無症狀趴趴走 引爆當地群體感染 04:102021/01/18 兩岸 《國際產業》海運的美好時代 運費驚驚漲不停 07:442021/01/18 財經 用小錢滾出退休金 年輕人錢進股市自救 04:102021/01/18 財經要聞 農曆春節將至 元大銀16萬份發財金、水大放送 14:232021/01/18 財經 社會熱門新聞 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 - 社會 調查局21名高官異動 雙北及台南3處長換人 - 社會 太陽花攻占政院 終局判決將出爐 - 社會 不倫人父逼30歲女兒陪睡 員警訪查雞婆一句話揪黑暗真相 - 社會 前松聯幫主「豹哥」猝逝家中 妹妹王蘭發文哀悼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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