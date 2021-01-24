4名化糞池清潔工人在大樓地下2樓作業時，疑似吸入外洩沼氣昏迷，消防人員搶救後送醫急救。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄鼓山區龍德路一處社區大樓24日下午驚傳化糞池清理工人中毒意外，4名工人疑似吸入超高濃度沼氣昏迷，消防人員趕抵現場將人全數救出，2男意識清楚但1女昏迷、1男意識不清，4人均送醫急救，搶救後均無礙。

高市消防局接獲報案，派遣特搜中隊、十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、前金分隊前往救援。意外發生地點為大樓地下2樓化糞池，4名工人疑似進行化糞池抽取作業時，不慎吸入外洩的沼氣，當場昏迷。

消防局表示，清潔公司老闆率領4名員工至大樓執行化糞池抽取作業，抵達地下二樓、掀開化糞池孔蓋後，先由1人下去作業，沒想到該員工吸入高濃度沼氣、當場昏迷。

老闆見狀親自下去救援也即刻被沼氣毒暈，另一名員工見狀慌張，也跟著下去救人、又被毒暈。剩下最後一名員工眼看人命關天，立刻打119求援。

消防人員趕抵現場，即刻將4名在化糞池中的人員拖出。經儀器測試，沼氣濃度高達200ppm，消防人員直言「這是相當致命的濃度！」一般人只要聞到10ppm就可能不適昏厥。

所幸4人經送醫搶救後，均恢復意識，生命跡象穩定。

(中時新聞網)