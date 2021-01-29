台北地院審理立委集體貪汙案，在押立委蘇震清涉收賄2580萬元部分，今（29日）證人交互詰問完畢，合議庭認為已無勾串之虞，並考量本案審理進度，裁定蘇以1000萬元交保。蘇獲釋時，刻意避開在北院門口等候媒體，改從台北地檢署門口離開，有記者詢問他為何改道，蘇回應：「我交保了，你管我要走哪個門？」

蘇震清開庭時表示，他是現任立委，與選民間有契約關係，絕對不會逃亡，可以配合強制處分措施，在經濟能力上，因為他人太好，朋友借錢他沒拒絕過，朋友卻還得很少，他才必須到處借貸周轉，請法官考量他的經濟能力，讓他以500萬元交保。

合議庭最後裁定蘇震清1000萬元交保，蘇花費2個小時湊足保金，獲釋後無視法警引導，刻意繞開媒體守候的北院大門，改從北檢大門離開，意外的舉動讓媒體擠成一團，有多名記者跌倒，現場一團混亂，自由時報的攝影記者更因此受傷流血，送醫治療。

有記者在混亂中詢問蘇震清：「為什麼不走法院大門？」蘇回應：「我交保了，你管我要走哪個門？」隨後在親友的護送下上車離開。

據悉，北院法警為了維持秩序，除了在北院大門拉起紅龍柱，淨空出一條道路供蘇震清通行，還特別請蘇配合走北院大門，以免因混亂發生意外，或影響其他洽公民眾。

(中時 )