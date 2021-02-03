遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，羈押迄今。張聲請具保停押，希望能以6000萬元現金、2000萬元人保交保，但台北地院認為本案犯罪所得高達30億元，張提出的保金不足以確保不會逃亡，今（3日）駁回聲請。

張綱維遭起訴後，北院認定他有逃亡之虞，且有脫產事實，裁定羈押。第一次羈押期屆滿前，法官考量張母病情、遠航財產需要張善後，且張部分認罪，對於起訴證據的證據能力都不爭執，網開一面，裁定8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但張當時只籌到3500萬元現金，因此仍被延押。

張綱維日前再度聲請具保停押，北院上月25日開庭，張表示母親身體狀況越來越糟，暴瘦20公斤還經常昏倒，急需他去照顧；另北院民事執行處2月10日將赴遠航強制執行，公司沒有員工，也沒人願意幫他處理，他如果不出去真的無能為力，他最多只能借到6000萬元，希望能以這個金額，以及2000萬元人保，共8000萬元交保。

北院裁定理由指出，檢方起訴張綱維犯罪所得高達30億元，合議庭先前已裁定8000萬元保證金才足夠替代羈押，所以6000萬元不足以確保張不會逃亡；遠航剩餘動產處分，因張沒有禁見，可委任他人代理，沒必要由本人出面處理；另張母雖罹患重病，但與有無羈押原因及必要，並無絕對關聯性。

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(中時 )