台股今（18）日開低震盪，加權指數盤中震盪達200多點。金管會主委黃天牧對此表示，影響盤勢的因素很多，觀察亞股今日走勢亦同步震盪，台股今日盤中當沖交易量仍高，應是投資人對未來走勢有不同看法，均屬於正常情況。

美股主要指數上周五收黑，台股加權指數周一開低後居高思危，受權值股賣壓湧現影響，盤中一度重挫295.42點至15320.97點。不過，在買盤逢低敲進承接下，指數跌幅逐步收斂，終場僅小跌4.39點、收於15612點，成交量收斂至3128.22億元。

對此，金管會主委黃天牧下午出席「獎勵國銀加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行表揚典禮，面對媒體提問時，認為應是投資人對未來行情走勢有不同看法所致，台股盤中當沖交易仍高，均屬於正常情況，尊重投資人的看法。

對於台股震盪加劇，是否與近日北部醫院爆發本土群聚感染，使投資對於疫情較為恐懼，黃天牧則認為，影響股市走勢的因素很多，過去這段時間均指出，股市的發展跟經濟、疫情、各國貨幣寬鬆（QE）措施、主要國家的貿易衝突都有相當關係。

對於是否希望各金控注意疫情、開始備戰，黃天牧表示，金管會一直有在注意，國內金控在經營韌性方面都相當不錯，資本適足率跟備抵呆帳覆蓋率部分目前都穩健。而未來是否再度啟動異地備援等措施，則將進一步遵照中央疫情指揮中心的指示。

(時報資訊)