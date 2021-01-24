高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文20日在民進黨中常委會指示不能坐視不管，民進黨必須要有作戰策略。對此，藥師林士峰直言，黃捷只是一個地方議員，總統應該要掌控的是國家大事，他更忍不住批評蔡總統，「防疫危機當前，蔡總統，您失格了」。

林士峰今(24日)在臉書上表示，「防疫危機當前，蔡總統，您失格了」，黃捷是一個地方的議員，總統應該掌控管理的是國家大事，如果您真的那麼在意支持者的信心，就應該在萊豬進口之後，清楚標示是否殘留萊劑，好讓人民能夠直覺選擇要不要吃萊豬。

林士峰說，經過大約10年的時間，健保實施了總額制以及不斷壓縮藥品給付價格，使的過去主流科別醫師招收不易，外國藥品不斷退出台灣，社區藥局缺藥頻傳，以藥養醫情況惡化，如今又必須迎戰百年大疫，「總統大人，我們需要實質改革健保制度，不是呼呼口號挺醫護而已」。他也感嘆，醫事人員的給付點值遠遠落後基本薪資漲幅「我們前線的醫護人員，這幾年苦啊」。

同時，林士峰在另一篇臉書貼文中指出，「我想以黨領政的弊端，蔡主席10年前就告訴過我們了」，但他還是要說，「蔡主席，您失格了，黃捷不是民進黨員，使用民.....不對，我沒有黨証......我跑錯棚了.....」。

防疫危機當前，蔡總統，您失格了。 黃捷是一個地方的議員，總統應該掌控管理的是國家大事。 如果您真的那麼在意支持者的信心，就應該在萊豬進口之後，清楚標示是否殘留萊劑，好讓人民能夠直覺選擇要不要吃萊豬。 ——————分隔線——————- ... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)