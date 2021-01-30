無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉辦投票，罷免案的公辦電視罷免說明會，也在今(30日)上午9時至10時登場。看到黃捷的表現，時常針砭時事的精神科醫師沈政男直言，她從頭到尾都沒說明對萊豬的立場，且從她的發完可以看出，是真的擔心會被罷免，沈政男更分析蔡總統力挺黃捷背後的打算，並要黃捷別太高興。

沈政男今在臉書上表示，他特地看了罷免黃捷的電視說明會，結果從頭到尾，她都沒有說明自己對於萊豬進口的立場，連萊豬兩字都沒提到，只說罷免者控訴她挺萊豬一事，並未列在罷免公報上。

沈政男忍不住直言，「拜託，沒有列在罷免公報，就不能成為罷免理由啊？那你今天所講的，自己的那些雞毛蒜皮政績，有列在當初的政見公報上嗎？」並指黃捷現在是真的開始擔心會被罷免了。

對於立法院副院長蔡其昌稱，蔡英文下令民進黨挺黃捷，乃因「當事人希望派援兵」，沈政男則酸，他還以為黃捷是民進黨員，「3秒鐘以後才想起，她不是時代力量嗎？哦，不對！又過了三秒，才又想起，她從時代力量退黨了，意思是將來可能加入民進黨嗎？」

沈政男認為，對於蔡英文的力挺，黃捷也不必太高興，因為蔡英文真正擔心的是從王浩宇被罷免開始的破口，會一路裂下去，從而影響民進黨2022年與2024選戰，而非單純要救黃捷。不過，沈政男也坦言，這個破口，不管黃捷罷免案結果如何，注定將會越裂越大了。

至於民進黨副秘書長林飛帆稱，蔡英文挺黃捷是因為「反映民意」，沈政男反問，「拜託，既然如此，為什麼你們開放萊豬？」對於林飛帆還說「無法接受挺香港也被罷免」，沈政男則質疑，「試問，挺香港是高雄市議員的職責嗎？」

沈政男還分析，林飛帆身上的self-righteous特質相當強烈，比蔡英文還嚴重，將來如果讓他掌權，就有好戲可看了。

最近不敢或不願吃豬肉的人，可以改吃清真。台中市區只有兩家清真餐廳，一家是鼎鼎大名的恩德元，實為台中美食之光，另一家就比較少人知道了，乃位在忠孝路靠近台中路的巷子裡，店名就叫清真館。 附圖是這家的羊肉麵，哇，湯頭是如此飽滿、溫潤，充滿了羊肉... 由沈政男發佈於 2021年1月29日 星期五

(中時新聞網)