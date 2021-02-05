【政新鮮】黃捷消費許崑源傷口撒鹽 鄭麗文轟「泯滅人性」

高雄市無黨籍議員黃捷罷免投票將於明（6日）登場，國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問痛罵黃捷泯滅人性，認為她不該為了自己的政治前途，和網紅486先生拍影片消費已故的前高雄市議會議長許崑源，在家屬的傷口上灑鹽，對於這種行為感到不齒，痛心疾呼鳳山人都應該站出來投票，罷免這樣不適格的民意代表。

鄭麗文指出，已故議長許崑源過去不分黨派像長輩一樣疼惜照顧黃捷，所以她到告別式悼念時才會掉淚，這是人性，但黃捷現在在自己面臨罷免危機時，卻和綠營網紅一起消費他，鄭忍不住痛罵，「人死為大，妳詆毀一個曾經對妳有恩的長者，這樣是一個人該做的事嗎？」

高雄市議員黃捷去年6月到景行廳弔念許崑源，哭著走出靈堂。（資料照，袁庭堯攝）

鄭麗文也感嘆，本來一個年輕人從政大家應該是樂觀其成給予鼓勵，但黃捷現在卻自甘墮落淪為政治打手，將一個年輕人應該要有的高的道德標準、理想都拋諸腦後，不僅沒有做好在野監督的角色，還跑去抱執政黨的大腿，簡直就是年輕人從政的最壞示範，認為大家應該透過這次的罷免投票來遏止這股歪風。

針對蔡英文要綠營力挺黃捷一事，鄭麗文則表示，黃捷就像是第二個吳音寧，當年吳音寧毫無專業，連財務報表都看不懂，卻能坐領年薪250萬擔任北農的總經理，只因為背後有蔡英文撐腰，今天的黃捷也是一樣，蔡英文在中常會下令後，全黨上下都動員去搶救一個地方市議員，認為民進黨這樣做就好像告訴年輕人，沒有理想沒有原則都沒關係，只要看對風向跟對老闆就可以為所欲為。

(中時新聞網)