高雄市議員黃捷罷免案宣告失敗，基進黨立委陳柏惟被點名是下一波罷免目標，「刪Q總部」8日也向中選會正式提案，近日陳柏惟也針對此事進行回應和反擊。對此，宅神朱學恒直言，這會是一場「爆笑性罷免」，他更揶揄陳柏惟的問題不是大家在他的問政中找不到瑕疵，而是大家在他的瑕疵中找不到問政。

朱學恒今(8日)在臉書上表示，陳柏惟的問題不是大家在他的問政中找不到瑕疵，而是大家在他的瑕疵中找不到問政，「我們不知道他是人民之盾還是人民之鈍，但他真的是一個人民的開心果，會想到要讓妙麗服務選民，也是一個人間國寶啊！」

對於有台派質疑，是否因為在陳柏惟的問政中找不到瑕疵才拿成語零分嘲笑他，朱學恒則說，「我個人也常常念錯成語，枵腹從公我就常常念成哭腹從公，因為原來台語的靠夭，其實正確唸法是哭枵，所以我們真的是找不到他除了瑕疵之外，哪裡在認真問政的資料，只好單純因為他成語的問題而笑他，我們一點仇恨都沒有，滿心滿臉都是笑容，因為我們很珍惜這個開心果」。

朱學恒更以陳柏惟召開記者會，指有掃地器人和APP會把各資傳送到中國大陸為例指出，「柏惟，你要我們檢證你有沒有認真問政，不能夠提這種充滿了吐槽點的記者會，整個都是笑點沒有證據啊，都是你覺得可能，連叫ＮＣＣ來列席都做不到，這讓大家怎麼從瑕疵中找到問政啦！」

至於如何看待「刪Q」，朱學恒則將其命名為「開心果行動」大家沒有仇恨，「沒有悲傷，每天就是看著陳柏惟，然後從他各種出包裡面哈哈大笑，延年益壽，獲得更多的腦內啡，所以不管怎麼樣，這都絕對不會是甚麼報復性罷免」。

朱學恒更直言，這是一場「爆笑性罷免」，「笑吧，笑有出頭天，大家就這麼哈哈笑笑翻天！笑到台中第二選區也跟著一起呵呵笑啊！」

(中時新聞網)