【政新鮮】罷捷決戰最後倒數 羅智強轟綠「金魚腦」

高雄市議員黃捷罷免案進入最後倒數，民進黨祭出全黨動員令「保捷」，希望終結報復性罷免風潮，對此國民黨革實院長羅智強接受《中時新聞網》訪問表示，半年前韓國瑜被罷免的時候，蔡英文才講說罷免是人民的權利，現在就可以變成是仇恨跟對立，而且當初修法要降低罷免門檻的也是民進黨，痛批綠營雙標，「最沒資格說這叫報復性罷免，金魚腦也不要到這種程度」。

針對民進黨全力動員搶救黃捷，羅智強直言，這次罷捷的難度肯定會比罷免王浩宇還高，但他也提到，黃捷在競選時承諾關心市民健康，但卻在市議會表決瘦肉精零檢出議案時落跑，這樣的行為就必須接受市民的檢驗，另外雖然黃捷至今都沒有說明她對於萊豬進口的立場，但現在所有站在她旁邊陪她掃街拜票的全是挺萊豬的綠營民代，不曉得這樣的場景看在市民眼裡是什麼感覺，羅智強也強調，明天黃捷的罷免投票還是要交由鳳山當地的選民自己去做決定。

而就綠營點名要罷免他反制割萊委行動，羅智強則嗆聲「歡迎也期待」，如果他因此被罷免，那也是尊重人民的選擇，因為民代就是要面對人民的檢驗，但他特別要求「最好把罷免他和罷免吳思瑤的投票日放在同一天」，讓所有想吃萊豬的民眾就來罷免羅智強，不想吃萊豬的民眾就去罷免吳思瑤，把這樣的罷免投票當作一個反萊豬的小公投，藉此也可看出人民是想吃萊豬的多，還是不想吃萊豬的多，最後他也狠酸民進黨要罷免羅智強不要只是講講，趕快發動。

(中時新聞網)