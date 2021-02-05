中廣董事長趙少康重返國民黨引起關注，並表態競選黨主席，引發政壇震撼。台北市議員游淑慧今(5日)在臉書透露，在市場拜年時，有幾位阿姨偷偷問她，「支不支持趙少康回黨」，成為本日最夯話題之一。

游淑慧在臉書指出，今天到內湖737商圈向市民拜年時，有一個藥行老闆和客人正在討論，趙少康回黨選黨主席的好壞，還遇到好幾個阿姨偷問她，「支不支持趙少康回黨」另也有人在討論高雄無黨籍鳳山區市議員黃捷罷免案。因此，她認為本日市場最夯話題就是罷捷案和趙少康回國民黨。

另外，由於罷捷案投票倒數一天，黃捷和罷捷團體都在把握最後時間，各自拚選票。黃捷昨(4日)表示，經過這次罷捷事件，希望鳳山、全台灣都不要在陷入惡意報復的罷免，遍地烽火，應該是溫暖的遍地開花。然而不只鳳山人關心罷免案，游淑慧透露，到內湖737商圈拜年，有兩位老闆都分別表達對罷捷案的意見。

游淑慧在臉書透露，一位水果攤的老闆說，罷捷成功，他要買1萬塊鞭炮放，另一位賣海鮮的老闆則說，罷捷不成功，他以後不支持國民黨了。這也讓游淑慧相當好奇地問「為何臺北也如此關心罷捷？」

網友見狀則留言表示，「哇，第一次聽到罷單區成功全台要慶祝的」、「我可以幫忙回答阿姨們的疑問，支持啊」、「什麼時候港湖罷免給人民吃毒豬的萊豬立委」？

(中時新聞網)