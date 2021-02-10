農曆新年將至，傳統習俗中家家戶戶都會貼春聯，以示新年吉祥，但這副對聯大家會念嗎？國民黨台北市議員游淑慧今天貼出一副對聯，內容是，右聯「伊睨山勢舞流溪」，左聯「獨覽梅花舒臘雪」，橫批「椰碧洗滌宜福居」，她並詢問大家是否會念？並曝光閩南語(台語)唸法，不少網友看完紛紛笑回「太有才了！秒懂」。

寫得一手好毛筆字的前總統馬英九，6日在台中跑行程，親自提筆寫下「天心之心平常心、樂天之樂金牛樂」，並在新年期間分送給民眾，馬英九說，他寫的春聯，是明朝開國皇帝太祖朱元璋及明宣宗朱瞻基所言，馬英九提到，上聯的意思，是「天子」等施政者要注重民意，方能推動政務，下聯的寓意則是在疫情及萊豬進口議題之下，要以樂觀的態度面對。他並在今天(10日)PO出寫書法的影片。

台北市議員游淑慧臉書。(圖/翻攝自 臉書)

新春對聯引起討論，游淑慧今天也PO出一副對聯內容，右聯是「伊睨山勢舞流溪」，左聯「獨覽梅花舒臘雪」，橫批「椰碧洗滌宜福居」。若用閩南語唸，念話就變了，右聯是『一二三四五六七』，左聯是『朵瑞咪發索拉西』，橫批是「ABCDEFG」。

網友看完對聯紛紛回應，「太有才了」、「很有趣~議員沒說真看不出來」、「有點厲害！算古今中外合璧、多國融匯、多聲發音、中文、英文、阿拉伯數字、樂譜文字」。也有網友發揮創意，貼出一副對聯「上聯：我愛的人名花有主，下聯：愛我的人慘不忍睹。橫批：命苦」，獲得不少網友回應。

這對聯有學問吧！ 右聯 伊睨山勢舞流溪 左聯 獨覽梅花舒臘雪 橫批 椰碧洗滌宜福居 請用閩南語唸。 右聯是『一二三四五六七』， 左聯是『朵瑞咪發索拉西』， 橫批是～ABCDEFG 還有其他的創意分享嗎？ 由游淑慧 台北市議員發佈於 2021年2月9日 星期二

(中時新聞網)