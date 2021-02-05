【1】合體陳柏惟 黃捷稱不怕反效果

罷捷在即，無黨籍高市議員黃捷4日維持一慣作戰模式，白天站街頭拜票，晚間與同樣遭罷免鎖定的立委陳柏惟合體催票，「難兄難妹」彼此惺惺相惜，黃捷直說「不會有反效果」。

【2】4千萬元安毒漂流300公里 釣獲

林姓男子去年5月在新北市萬里岸邊釣魚，釣起20包茶葉包裝物，打開竟是白色冰晶狀物體，他連忙送至警局，經查為去年4月娛樂船「日翔12號」761公斤運毒案的漏網之魚，共20.8公斤安非他命，黑市價至少4000萬。據洋流研判，20包安毒從墾丁循經台灣海峽漂流300多公里北上，堪稱安毒奇幻漂流記，令辦案人員嘖嘖稱奇。

【3】美國安顧問警告北京 犯台將付代價

白宮發言人莎琪29日表示，拜登新政府將重新評估前總統川普任內推行的所有國家安全措施，其中包括2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議。同日，白宮國安顧問蘇利文則稱，中國是美國面臨的重大挑戰之一，而美國必須讓中國為其在新疆、香港和可能在台灣採取的行動付出代價。

【4】金管會罰街口180萬 胡亦嘉停職

街口託付寶爭議未歇，金管會昨日重罰街口180萬元，並停止街口電支董事長胡亦嘉執行董事職務1年；這是胡亦嘉被拔掉街口投信董事後，再被拔掉重要職務。街口隨即回嗆，對此判決無法接受，未來「法庭見」，同時要向監委對金管會主委黃天牧提案彈劾。

【5】雞排妹再控曾國城壓胸性騷

鄭家純（雞排妹）日前泣訴主持尾牙活動被翁立友性騷，雙方連日來各說各話，曾國城4日錄《一袋女王》被問此事，他說「若跟性感女星互動，讚她青木瓜四物飲喝很多怎麼界定性騷擾？不會聊天就不要出來賺錢。」沒想到雪球愈滾愈大，他反被雞排妹爆料，先前錄影後曾擁抱到擠壓胸部的性騷擾主持人正是曾國城，外界一片譁然，曾國城昨晚回應：「我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣。」

(中時新聞網)