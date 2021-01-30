高雄市議員黃捷罷免案，將在2月6日投票。罷捷團體預計號召7000人參與罷捷遊行，黃捷表示，身為在地議員，若有需要與地方衛生局聯繫的部分，歡迎找她幫忙。資深媒體人黃暐瀚表示，黃捷跟民進黨結盟，他們的策略是正面對決，過去不做的她都做。甚至針對罷捷，不但不逃開，還說人不夠可以叫她，是因為代表黃捷和民進黨已經判斷過了，可能認為這次罷免案不會過。

黃捷罷免案今天(30日)舉行公辦電視罷免說明會，有別於遭罷免的高雄前市長韓國瑜、桃園前市議員王浩宇缺席罷免說明會，黃捷選擇正面對決，闡述市議員兩年成績，強調這是一場報復性罷免。罷捷團體則痛斥黃捷為何在議會表決瘦肉精肉品零檢出時落跑。

黃暐瀚在《國民大會》節目中表示，黃捷跟民進黨結盟，他們的策略是正面對決。不但是正面對決，過去不做的我都做。之前韓國瑜跟王浩宇的兩次罷免案，公辦說明會都沒有參加，如今黃捷選擇參加。

黃暐瀚指出，罷捷案，民進黨已經參進來了，蔡總統已經兩次下令，鳳山真的已經真的動了，動到這種程度，如果黃捷真的被罷掉，蔡總統跟民進黨整個會「落衰」。

黃暐瀚接著表示，民進黨立委許智傑當然不希望黃捷變大尾，可是他現在沒有退路了。如果黃捷還被罷掉，會被認為你們這些人都沒用，而且後續還有其他民進黨立委，所以民進黨挺捷是動真的。

黃暐瀚指出，黃捷不但要參加公辦說明會，針對罷捷，她不但不逃開，還說人不夠可以叫她，說法有多囂張，代表黃捷和民進黨已經判斷過了，他們可能認為這次罷免案71940票門檻，不會過。黃捷要看的是反對罷免支持的票。

(中時新聞網)