高雄鳳山市議員黃捷罷免案，將在2月6日投票，民進黨也已表態將會力挺黃捷度過罷免。對此，國民黨青年黨代表、高雄正妹李明璇表示，根據她的觀察，黃捷的特質是樂於煽動社會對立，並把支持罷免的鳳山鄉親扣上紅帽子，她更質疑，如果黃捷真的做得很好，民進黨又何必出動護航？

李明璇29日在臉書上表示，和王浩宇相比，黃捷的「被討厭值」還沒有像王浩宇那樣高，但她十分不解，明明黃捷安安靜靜的做好她議員該做的事也許就會安全過關，但是她卻仍然維持高傲的態度，甚至還到處上那些讓自己更扣分的直播。

對於蔡英文下令要挺黃捷，李明璇則指出，不曉得是不是黃捷當初幫民進黨收復高雄有功，所以讓蔡英文竟然把最重要的防疫擺一旁，下令保捷「還要有作戰模式，全黨不能坐視不管」，並勞師動眾的派出空軍加陸軍，所有民進黨在地議員、立委都出來替黃捷撐腰，硬要把「清捷」的局面弄大像「倒宇」般，讓全國皆關注、主動喚起眾人討厭黃捷的記憶。

李明璇還打臉民進黨，指若鳳山沒有這麼多人想罷免黃捷，那她怎麼會做這樣的不智之舉呢？同時，李明璇觀察了黃捷表現後後分析，黃捷的本性和特質，就是樂於煽動社會對立、樂於靠「抹紅招術」帶來社會仇恨感把罷捷的鳳山人硬扣上紅帽子、都是「親中人士」，把地方民代不適任的罷免案無限上綱成對抗中共打壓。

李明璇更質疑在黃捷質詢前高雄市長韓國瑜，和現任市長陳其邁之間，有雙重標準，且在反萊豬的民意高漲之下，黃捷卻在市議會表決萊豬的關鍵時刻落跑離席，完全不顧鳳山市民的食安、忽視自己選區的民意，「民意代表是這樣當的嗎？」

李明璇認為，王浩宇致力做住海邊的全國不分區議員，完全不顧中壢市民的民意，站在挺萊豬的一方，但因為做得爛，連自己的民進黨都不願意保他了，如果黃捷議員在鳳山做得好，何必出動全黨護她？

今天中午在高鐵上 我跟飛碟午餐的乃菁姐電話連線 她問我罷捷的情況 這算是我首度公開分享我對罷免黃捷的看法. 說實話 我覺得與王浩宇相比， 黃捷的「被討厭值」還沒有像王浩宇那樣高， 只是我一直不解一件事 明明黃捷安安靜靜的做好她議員該做的... 由李明璇發佈於 2021年1月29日 星期五

(中時新聞網)