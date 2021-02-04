對於高市議員黃捷罷免案的答辯書內容，敘述自己上任以來未獲任何政黨奧援，國民黨副祕書長李彥秀認為，黃捷想的大抵就是既想要政黨支援，又想要塑造自己形單影隻，孤身奮戰，遭受迫害的形象。但黃捷明明有民進黨強力的支持，卻仍可以哭訴自己沒有政黨奧援，不但民進黨的支持者，聽了恐怕不是滋味，更是給了提名黃捷的時代力量一記火辣的巴掌。

2月6日就是高雄鳳山區選民行使罷免公民權的日子，李彥秀今（4日）在臉書發文表示，不論是否支持罷免案，她都希望鳳山區的選民站出來表達自己的意見，也希望大家尊重罷免的結果。本來應該是人民行使權力，展現意志的罷免案，因為民進黨蔡英文主席下令要守住這一局，已經演變成市民對抗執政黨，市民對抗大總統的不對稱戰爭。民進黨選擇了黃捷，棄守王浩宇，心中自然有很多政治的盤算。

不過對於黃捷表態自己沒有政黨奧援，李彥秀批評，黃捷一邊批評政黨介入，卻選擇跟民進黨所有大咖明星站在一起，已經是自我雙標。更有趣的是，明明有民進黨強力的支持，卻仍可以哭訴自己沒有政黨奧援。

李認為，黃捷這樣的態度，真是弔詭；這樣的政治表演的天份，令人興嘆，我們望塵莫及。但是這樣的說法，李直言，不但民進黨的支持者，聽了恐怕不是滋味，更是給了提名黃捷的時代力量一記火辣的巴掌。也難怪時代力量的志工覺得心寒，陳椒華主席更是直言黃捷忘了黨給過的協助。

李彥秀稱，時代力量跟黃捷的恩怨，雖然是複雜難解，但是如果政治人物不能感念過去的提攜，不知道接受幫忙應該要的心存感謝，又怎麼會知道要報答選民的支持？黃捷想的大抵就是既想要政黨支援，又想要塑造自己形單影隻，孤身奮戰，遭受迫害的形象，雖然表裡不一，卻是精準有效。是否買單，就看鳳山選民的智慧了。她只能說，「面對這場罷免投票，真的很不容易，鳳山加油」。

(中時新聞網)