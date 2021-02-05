罷捷前夕 趙少康、江啟臣111秒合體影片曝光。(影/國民黨提供)

中廣董事長趙少康近日重返國民黨，表態有意願參選黨主席，但卻遭媒體爆出和黨主席江啟臣討論過程，有不合的傳聞，為破除謠傳且適逢明天高雄市議員黃捷罷免案投票，趙少康和江啟臣今天晚間也公布111秒預錄影片，趙少康強調，藍軍必須團結，「我們兩個坐在一起立場一致、看法一致」，並呼籲大家明天投票罷掉黃捷，一定要讓鳳山有不一樣的聲音。

由於江啟臣、趙少康未來可能是競爭黨主席的對手，互動格外引發關注，趙少康在影片中特別強調，他和江啟臣坐在一起，就表示團結一致、立場一致、看法一致，別人怎麼挑撥、抹黑、分化，都不會得逞，此時兩人一同做出抹去的動作。

江啟臣晚間在臉書貼出和趙少康合體拍攝的催票影片，一開頭，兩人開門見山地齊喊，「高雄可以有不一樣的聲音，明天投下同意票，用行動支持鳳山，用行動支持高雄」。

江啟臣直說，面對民進黨政府鋪天蓋地不對稱資源投入，這場罷免不是一個議員的去留，而是小蝦米對抗大鯨魚。江啟臣說，認真民代應該專心市政，要監督政府不該雙重標準，面對不一樣的聲音只會打壓抹黑栽贓，面對不一樣的關閉電視台，面對公民行使公民權，也是照樣急進汙衊。

趙少康表示，一個議員的去留，卻搞到民進黨大軍壓進，蔡英文總統都跑出來，若明天成功，就表示民眾用實際行動表示對民進黨的不滿，這點讓民進黨很害怕，擔憂明天罷捷案通過，後續引發的骨牌效應。

江啟臣指出，認真的民代應該專心市政，監督政府，不可以有雙重標準；趙少康附和，適任的民代，應該守護食安、反對萊豬，不可以有雙重標準。

江啟臣抨擊，民進黨政府，面對不同的意見，只會打壓抹黑栽贓；面對不一樣的聲音，只會關閉電視台；即便面對公民行使公民權，也是照樣極盡汙衊，我們沒有辦法接受。

趙少康分享和鳳山的淵源，他說，鳳山對他非常親切，因為父親原來在二軍團當軍官，他也在衛武營受預官訓練，一直以來，他都關心鳳山建設，希望鳳山能夠更好，明天一定要讓鳳山有不一樣的聲音。

(中時新聞網)