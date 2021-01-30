時代力量質疑我國現行國徽與國民黨黨徽相近，因此在立法院提案要求內政部針對國徽與國民黨徽相似問題，在2個月內提出評估報告，雖然國民黨強烈反對，但在民進黨全力支持下，最終以63票贊成通過。對此，國民黨立委陳以信今(30日)在臉書痛批，「最好他們有種就改到底」，別打假球。

這次時力的提案主張「為使台灣人民享有一個足以傳達我國特色、國家精神之台灣意象圖騰，爰要求內政部評估是否有需要更改現行國徽之必要性，並就此評估及相關修正機制，於兩個月內向立法院內政委員會提出專案報告。」

時代力量主張修改《中華民國國徽國旗法》，希望變更國徽，但其實相關問題每隔幾年就會吵一次，始終沒有答案。內政部次長陳宗彥說，內政部的立場只有一句話，就是審慎研議，並配合主決議在2個月內提出評估報告。

陳以信30日在臉書痛批，民進黨既然敢在立法院表決評估改國徽，最好他們有種就改到底，不要到時候都推給內政部改口說不必要喔！文末更用Hashtag民進黨，「有種改國徽就改到底別打假球。

網友見狀亦留言表示，「樂觀其成，建議民進黨和蔡英文總統不要只改國徽啊！最好把國名也一併改掉啊」、「隨便他們，愛怎樣就怎樣，反正台灣沒救了」、「再說國徽是他們創立的嗎？憑什麼改」。不過，也有人說，「請國民黨不要再當煞車皮了好嗎，真的看不下去了。」

(中時新聞網)