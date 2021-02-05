民眾黨立委賴香伶等41人認為立院臨時會進行監察院人事同意權審查不完備，向大法官聲請釋憲，大法官今天決議不受理。對此，國民黨團痛批，民進黨近5年在立法院運作過度濫用贏得的權力，讓國會陷入「多數暴力、民主獨裁」的高度風險之中，但大法官自願作為當政者棋子，只有「失望」兩個字。

監察院去年7月審查監委人事案，民眾黨立委賴香伶等41人，認為審查程序不完備，向大法官聲請釋憲。大法官認為，立法院相關決議不具法律性質及位階，且屬國會內部事項，決議不受理。

對此，國民黨團質問大法官，駁回釋憲申請解決了民進黨團違反民主程序的瑕疪嗎？回應在野黨及全民的質疑了嗎？大法官們只想做太平時期的太平大法官嗎？還是現在民進黨行政、立法、司法、考試、監察，五權一把抓，自認為是執政團隊的一員？

國民黨團說，去年7月，執政黨以多數暴力強制議決的事實不待調查而已臻明顯，此為國人所盡知而唯獨大法官視而不見，大法官們要為民進黨護航到這等程度嗎？

國民黨團表示，現任大法官們絕大部分都由蔡英文提名，民進黨立委以多數暴力同意通過任命的，會自己人打臉自己人嗎？不可能！看到今天大法官們此等自願作為當政者棋子的表現，只能對大法官們說一句，司法改革應從大法官會議的獨立性開始，除了「失望」外，人民不想相信司法，始終看不到司法改革，不是没有原因的，不是嗎？

不過，大法官黃虹霞在不同意見書中強調，立法權雖然具高度自律性，但是亦不能當然免於憲法正當法律程序原則之束縛，否則不但係肯定多數暴力，有違民主原則，更有淪入獨裁之高度風險。

國民黨團說，從近5年的立法院運作來看，執政者在立法院運作中過度濫用贏得的權力，已讓社會民主政治及國會陷入「多數暴力、民主獨裁」的高度風險之中，今日的國會民主已淪為多數的暴政，面對執政黨的多數暴力，大法官卻置身事外，迎合、附從當權者的政治立場而曲解憲法解釋。國民黨團對此要再次表達強烈遺憾、失望。

(中時 )