季節／台北報導

去年立法院審議陳菊等監委被提名的人事案時，民進黨團在未完成所有法定程序的情況下，就強行表決通過，隨後在野三黨團提出釋憲，大法官卻於今日認定這是國會自律事項，決議不受理。隨後國民黨發表聲明，表示看到如此護航執政當局的大法官們，人民對司法改革還能有期待嗎？

國民黨團表示，本屆立法院審查第六屆監察院陳菊等人的人事同意權案，國民黨團聯合民眾黨團及時代力量黨團等在野41名立法委員要求司法官大法官會議針對民進黨團未經法定民主審議程序，以席次人數優勢強行變更議程，表決通過監院人事案。國民黨團認為民進黨團此舉有明顯程序瑕疵，應屬違憲，故向大法官聲請釋憲。並聲請暫時處分，要求被提名人不得就任及行使職權。

然大法官會議卻以立法院議事屬國會自治事項，表示司法機關應予以尊重。國民黨團對大法官們的表現，只有二個字，「失望」！國民黨團只想問問大法官們？駁回釋憲申請解決了民進黨團違反民主程序的瑕疪嗎？回應在野黨及全民的質疑了嗎？大法官們只想做太平時期的太平大法官嗎？還是現在民進黨行政、立法、司法、考試、監察，五權一把抓，自認為是執政團隊的一員。去年7月，執政黨以多數暴力強制議決的事實不待調查而已臻明顯，此為國人所盡知而唯獨大法官視而不見，大法官們要為民進黨護航到這等程度嗎？

國民黨團指出，現在應該獨立的機關中選會、通傳會(NCC)都自甘淪為執政黨的東廠打手，打擊異己。現任大法官們絕大部分都由蔡英文提名，民進黨立委以多數暴力同意通過任命的，會自己人打臉自己人嗎？不可能！ 看到今天大法官們此等自願作為當政者棋子的表現，只能對大法官們說一句，司法改革應從大法官會議的獨立性開始！除了「失望」外。人民不想相信司法！人民始終看不到司法改革，不是没有原因的，不是嗎？

國民黨團指出，黃虹霞大法官不同意見書中強調，立法權雖然具高度自律性，但是亦不能當然免於憲法正當法律程序原則之束縛，否則不但係肯定多數暴力，有違民主原則，更有淪入獨裁之高度風險。

國民黨團表示，從近五年的立法院運作觀之，執政者在立法院運作中過度濫用贏得的權力，已讓社會民主政治及國會陷入「多數暴力、民主獨裁」的高度風險之中，今日的國會民主已淪為多數的暴政！面對執政黨的多數暴力，大法官卻置身事外，迎合、附從當權者的政治立場而曲解憲法解釋。國民黨團對此要再次表達強烈遺憾、失望！

(中時 )