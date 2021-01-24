台科大菜鳥陳芷英（右）19分、16籃板，個人本季數據搶眼，是新人后熱門。（大專體總提供）

109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級預賽，今天兩場後段班排名賽，已篤定保級成功、下季可續留一級的上季二級冠軍台北大學，69比52擊敗下季確定降到二級的東南科大，台北大學拿下本階段4戰的第3勝，本季預賽累計3勝8敗。

台北大學一路領先贏東南，大一菜鳥陳游芷瑄15分、9籃板、4助攻、2抄截，張釋文、張舒涵各12分，黃千芸、李蕙仱各9分，黃千芸更有生涯最高的11籃板，周季葳5分、7籃板，兩名大一菜鳥壽星田定加、鄭芳喬，賽後現場切蛋糕，接受隊友的祝福。

北大教練張維仁說，3勝來得稍遲，有些可惜，假如開季就進入狀況，或許勝場數會更多，甚至有機會挑戰重返六強。

昨天幸運拿到第3勝、躲過降級風險的台灣科大，今天浪費前三節領先的優勢，末節被下季確定掉級、但氣勢超旺的台北商大，拉出18比5尾盤，最終62比53逆襲，開季9連敗後、季末快意2連勝，可惜這也是北商全季僅有的2勝，2勝9敗排第11，結束108、109學年近兩季短暫的「一級之旅」，下季降回二級。

北商儘管無緣保級，卻幫了台科大一把，因為台科大輸球後本階段4戰3敗，累計3勝8敗，跟北大一樣，比對戰北大贏台科大，北大躍居第9，台科大掉第10，也是101學年起升上一級後，球隊9季來最差表現。

台科大一菜鳥陳芷英19分、16籃板，連7場、本季9度「雙十」，個人UBA第1個賽季11戰平均20分、12.1籃板，雙雙高居攻守排行榜第一，「雙冠后」已勝券在握，另外平均2.9次抄截排第四，是新人后第一熱門，但個人出色表現不僅難換台科大重返六強，且差點陷入保級危機，陳芷英說什麼都高興不起來，誓言下季更努力，與普門同梯陳蕙琦，都有信心幫助球隊重新來過。

(中時 )